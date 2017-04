Warum ich als Türke mit “EVET” stimmen würde

Salim SpohrWeisheit

Als wahlberechtigter Türke würde ich jetzt mit „EVET“ und damit für das stimmen, was sie „Präsidialverfassung“ nennen. Und wer sich davor fürchtet, daß einem einzigen so große Entscheidungsmacht gegeben wird, dem sei entgegengehalten, daß es im Sinne dessen liegt, was eine Entscheidung ist, daß es immer immer nur einer ist, der sie trifft, sie treffen und deshalb auch nur verantwortlich sein kann, aber nicht zwei, drei oder Hunderttausende. – Bei jeder Abstimmung entscheidet (bestimmt) zwar ein jeder von vielen etwas, aber was er entscheidet, ist nur die Richtung, in der er stimmt. Die zur Abstimmung stehendes Sache selbst indes wird gar nicht wirklich “entschieden”, sondern nur einer Summe von Stimmen unterworfen, die man die “Mehrheit” nennt. Diese Mehrheit ist aber kein wirkliches Subjekt, es fühlt keinen Schmerz, keine Liebe, hat kein Verantwortungsgefühl, ist bloß eine Metapher. Es ist so, als würde man auf den Thron des Sultans einen Rechenschieber setzen. Glaubt ihr wirklich, der sei geeignet, die Geschicke eines Landes zu “bestimmen”? – vgl. genauer hier: «Dämonkratie – Niemand entscheidet»

Demokratie ist wesentlich ein Entscheidungsverhinderungsverfahren zur Vermeidung auch von Verantwortlichkeit. Niemand ist mehr für irgendwas verantwortlich: Allgemein gesagt, halte ich deshalb folgendes für wahr:

„Seit den Tagen der griechischen Philosophen gilt die Demokratie wenn nicht als die beste, so doch zumindest als die besten unter den schlechten Verfassungen. Ein genauer Blick in das Innere des demokratischen Verfahrens der Entscheidungsfindung durch Abstimmung vermag indes zu zeigen, daß Demokratie in Wahrheit keineswegs die beste der schlechten, sondern die in dezidiertem Sinne nurmehr am besten schlechte ist; eine Verfassung, die auf so verfeinert raffinierte Art schlecht ist, daß ein nach ihren Prinzipien organisierter Staat jede Art von Korruption und Ehrlosigkeit befördert, die wirklichen Probleme aber ungelöst läßt und den Charakter der Menschen verdirbt.“ (vgl. «Entscheidung. Der blinde Fleck im demokratischen System»)

Eine Monarchie, ein Sultanat, da einer mit der Entscheidung auch Verantwortung trägt, ist eine einfache, klare und ehrenwerte Sache. Der Sultan holt sich Rat bei seinen Ratgebern, die indes geben nur Rat, versuchen aber nicht, Einfluß auf die Entscheidung zu nehmen. Im Unterschied dazu haben die Hunderttausdenden von Lobbyisten im demokratischen System die Aufgabe, Einfluß auf die Entscheidung zu nehmen. Und wir sehen, wo wir damit heute gelandet sind. Nein, einer muß verantwortlich sein. Der könnte ein guter, weiser, frommer, ehrenwerter Mann sein, das wäre schön, doch nicht einmal notwendig, da unabhängig davon schon die Anwendung des Prinzip des Monarchischen, dessen also daß einer („monos“) entscheidet, enendlich viel Segen über das Land bringen würde. 🙂

Und wer fragt, „Wer kontrolliert denn den König?“, sollte wissen: Der König wird nicht kontrolliert, der König wird geliebt. Den König kontrollieren zu wollen, das ist so, als wollten Kinder ihren Vater kontrollieren. Natürlich braucht der Monarch spirituelle Hilfe. Die Sultane des Osmanischen Reiches beispielsweise hatten sie, sofern sie selbst Schüler eines Sheikhs waren.

Aber auch ein Despot, ein Tyrann wäre immer noch besser als jenes unselige sich jederzeit selbst blockierende System, das sich „Dämokratie“ nennt. Der Prophet ﷺ soll gesagt haben: „Nach mir kommrn die rechtgeleitetet Khalifen, dann die Könige, dann die Tyrannen und dann das Große Durcheinander.“ Sehen wir, das die Tyrannen in dieser Linie des allmählichen Abstiegs, bevor mit der Dämonkratie das Chaos kommt, noch das letzte Gute sind?

Der weiseste Mann, der mir auf diesem Planeten begegnet ist, Sheikh Qubrusī Muḥammad Nazim a-Ḥaqqānī Efendi ق, gehört zu den wenigen die die hier wiedergegebene Sicht der Dinge verbehaltlos teilen.

