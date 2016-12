Deutschem Muslim platzt der Kragen: in schöner Weise und zur rechten Zeit

Salim SpohrMainstream-Kritik, Was wir wissen sollten, Wichtig

Sobald irgendwo auf der Welt ein Terrorakt geschieht, werden deutsche Muslime aufgefordert, darauf zu reagieren, sich davon zu distanzieren. – Hatte ich vor Jahren einmal in diesem Blog erklärt, warum ich mich nicht vom Terrorismus distanziere (weil das logisch nicht geht, da ich ihm ja gar nicht nahestehe), so liegt einer solchen seitdem stetig vorgebrachten Forderung die unverschämte Annahme zugrunde, Muslime müßten als Muslime dem Terrorismus nahestehen, was einfach nicht wahr ist. – Vor diesem Hintergrund ist es den Muslimen in Deutschland eine große Freude, daß jetzt auch noch vor passenden Kulisse, in Mekka nämlich, Sheikh Hassan, einem deutschen Muslim, in schöner Weise über solche Frechheiten nun endlich einmal der Kragen platzt. Hier sein Statement:

Hier seine Ansprache in in schriftlicher Form:

»Audhu bi-llâhi mina sh-shayṭâni r-rajîm, bismi llâhi r-rahḥmâni r-raḥîm. Salâmu ‘alaykum wa raḥmatu llâhi wa barakâtuh.

Es ist eine schlimme Sache passiert; es ist die Zeit, da schlimme Sachen passieren. Man nennt das „Terrorakt“. Man verlangt dann von den Muslimen, daß sie schnell Stellung beziehen. „Warum bezieht ihr denn keine Stellung?“ – Ich hab die Nase voll von diesen Dingen, von diesen Aufforderungen. Sind wir denn keine Menschen? Wir sind Menschen, wir haben Barmherzigkeit mit jedem verletzten Tier, mit jedem Menschen, mit allem, was Hilfe braucht, haben wir Barmherzigkeit. Wieso müssen wir immer aufstehen und sagen: „Ja, selbstverständlich finden wir das furchtbar.“ – Was ist das für eine Frage überhaupt? Selbstverständlich ist das von Shaytan, das ist vom Teufel, hat mit Islam nichts zu tun, Islam ist Barmherzigkeit, Islam ist schön, Islam ist groß, Islam ist perfekt, hört einmal auf Islam, und ihr werdet Frieden finden auf der ganzen Welt!

Es ist genug mit diesem Blödsinn! Diese Vollidioten, Vollshayṭane, dummen Leute, die so etwas machen, weil sie unbewußt leben und benutzt werden von irgendwelchen Teufeln und solche Handlungen vollbringen. Das ist ja selbstverständlich, wieso muß ich noch extra sagen, daß ich das verdammen will. Ja selbstverständlich verdamme ich das! Ich verdamme alle schlechten Sachen. Es gibt noch mehr schlechte Sachen, die wir auch verdammen und die wir nicht gut finden.

Und wir finden gut: Frieden, und wir finden gut Barmherzigkeit, und wir finden gut Schönheit, und wir finden gut Licht, und wir finden gut Vollkommenheit, und wir finden gut Barmherzigkeit und Liebe für alle Menschen. Das ist Islam. Stellt das nicht immer falsch dar und fordert nicht immer die Leute auf! – selbstverständlich sind wir dagegen, gegen so einen Mist. Ich bin dagegen. Ich behaupte, daß mein Haß gegen diese Terroristen größer ist als eurer. Und ich fordere euch auf, den Sufismus zu unterstützen, das Sufitum, die Medizin gegen Waḥḥabitentum, Medizin gegen diesen Terror, worauf der basiert, das Gegenstück, Sufismus, zu unterstützen.

Wie ihr immer sagt: „Bildung, Bildung, Bildung“, dann unterstützt den Sufismus. Da ist ein Artikel in der FAZ*), lest euch den durch, das ist ein sehr guter Artikel von einem Deutschen geschrieben, und unterstützt das Sufitum, unterstützt die Liebe, unterstützt die Barmherzigkeit, unterstützt die Aufrichtigkeit, unterstützt die Wahrhaftigkeit von guten Leuten! Unterstützt sie finanziell, mit Aktionen, nicht mit Gerede von irgendwelchen Halbbildungssachen. Das bringt nichts.

Das ist unser Statement, ein kurzes Statement, und wer damit zufrieden ist, ist damit zufrieden, wer nicht, nicht. Salâmu ‘alaykum wa wa raḥmatu llâh wa barakâtuh.

Wir sind hier in Mekka am Fuß des Berges Thawr bei der Höhle, wo der Prophet Muḥammad ﷺ sich versteckt hielt und geschützt wurde von Alāh. Der Prophet Muḥammad ﷺ ist ein Prophet der Barmherzigkeit und der Schönheit und der Vollkommenheit. Er hat nur gute Taten gemacht, nur gute, nicht eine schlechte Tat, könnt ihr nachweisen vom Propheten Muḥammad. Und diese Idioten, die das machen, das sind Teufel, anders kann man die nicht bezeichnen. Salâmu ‘alaykum wa rahmatu llâh wa barakâtuh.«

*) genauere Angabe wird noch nachgeliefert.